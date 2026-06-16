バイエルン・ミュンヘンにまた一人世界屈指のアタッカーが加わろうとしている。ドイツ紙『Bild』によれば、同クラブはモロッコ代表MFイスマエル・サイバリの移籍についてPSVとクラブ間合意に達したという。移籍金は5500万ユーロ(約102億円)前後、契約期間は2031年６月末までであるとも同紙は伝えている。2001年1月生まれで現在25歳のサイバリは、2020年夏にベルギーのヘンクからPSVに加入。2列目であればサイドでも中央でも得点に