板倉滉が久保について言及森保一監督率いる日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ戦（2-2）から一夜明けた6月15日（現地時間）、U-19日本代表と非公開でトレーニングマッチ（2-0、45分×1本）を実施した。練習後、DF板倉滉が負傷交代したMF久保建英について言及。「普通に歩けたりはしていますし、軽症の可能性もある」と話した。久保はこの日、現地の病院で検査を受けた。久保は後半25分、DFデンゼル・ダンフ