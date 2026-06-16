平野美宇卓球のノジマTリーグ女子の神奈川は16日までに、五輪2大会出場の平野美宇（26）が退団すると発表した。2022〜23年シーズンに加入し、3度の優勝に貢献。主将も務めた。「喜びをチームのみんなと分かち合えたことは、私にとって忘れることのできない大切な思い出。これからも新たな目標に向かって挑戦していく」とコメントした。