周囲には４期目の出馬はしない意向を伝えているという札幌市の秋元市長。



これまでの市政運営ではどのような実績があったのでしょうか。



札幌市の南区長や副市長を経て、民主系の推薦を受け２０１５年に初当選した秋元市長。



初当選から一夜明けて語っていたのは…



（秋元克広市長）「何か自分じゃないみたいですね。まだ実感がわかないのが正直ありますが」



副市長時代の堅実な行政手腕や人柄から、前市長・上田文雄さんの後継者として期待されていました。





重要視したのは、観光と経済の活性化です。秋に開催される「オータムフェスト」では会期を延ばすなど拡充を図り、２０２５年は２３９万人も訪れました。その経済効果は３５０億円から４００億円と試算されています。

中心部の再開発にも力を入れました。



２０１７年、創成川通沿いで当時の国交相に説明していたのは…



札幌北インターチェンジと都心を直結するアクセス道路の計画、これも秋元市政が推し進めた施策の１つです。



市政運営では２期目を狙う選挙から、民主系だけでなく、自民や公明の地元組織も支援に回り、事実上の「オール与党体制」が確立されました。



（秋元克広市長）「次の４年、本当に重要な４年と思っているので、全力で頑張ってまいります」



一方、２０１８年に札幌ドームを本拠地としていた北海道日本ハムファイターズが北広島へ移転することが決まりました。



札幌市民からは批判の声もあがる一方で、札幌ドームの運営にも課題が残りました。



（秋元克広市長）「穴をどのように埋めていくのか、いまから早急に対策をとらなければいけない」

上田前市長から引き継いだ冬季オリンピック・パラリンピックの招致にも力を入れていましたが…



（デモ行進）「オリンピックよりも市民の暮らし！」



東京大会をめぐる汚職や談合事件の影響で、市民の理解が広がりませんでした。



最終的にはＩＯＣが２０３４年まで日本以外の国で開催することを発表。



市の招致活動は「停止」に追い込まれました。

（街頭演説）「私たち高齢者にとって大きな痛手です！」



また、敬老パスの上限額を７万円から４万円に引き下げるとした見直しは大きな議論を生みました。



（秋元克広市長）「私も避けたいですよ、皆さんにそういうお願いをするのは。でも、そういうお願いをしていかなければ続いていかない」



３期１２年を首長の１つの節目と語る秋元市長。



追い風も逆風も吹きつけた１１年余りの市政運営となりました。