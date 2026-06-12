【ENCORE】梅澤美波のサプライズ演出に小川彩「みんな大号泣」田村真佑＆鈴木佑捺による裏話も！『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサート～」』

【ENCORE】田村真佑・小川彩・鈴木佑捺が語る『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサート～」』

ライブのセットリストとともに、アーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャスト『ENCORE』に乃木坂46が登場。田村真佑・小川彩・鈴木佑捺は、5月21日開催の『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサート～」』を振り返りながら、梅澤美波へのそれぞれの想いを明かしてくれた。

■乃木坂46を愛し、グループのために駆け抜けた梅澤美波への想い

『ENCORE』にて『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサート～」』（5月21日公演）の振り返りトークを担当したのは、田村真佑・小川彩・鈴木佑捺の3名だ。

乃木坂46を愛し、9年8ヵ月という期間、グループのために邁進した梅澤美波。3代目キャプテンとしてメンバーを支え、卒業メンバーからも愛され、胸を張っていられる強い自分でいようと自身の弱さとも向き合い続けてきた。

そんな梅澤への想いを語る際、小川は「限られた時間で何を話すか、悩みに悩んだんですけど、やっぱりここはちょっと明るくいきたいなと思って」と、直前MCでの心境を明かす。

6期生と梅澤で歌った「ハルジオンが咲く頃」について、鈴木は「6期生みんなもこの曲に憧れもあったし、梅澤さんが『5th YEAR BIRTHDAY LIVE』の時にセンターで披露していた曲でもあったので感慨深い」としみじみ。

「新しい世界」「ジコチューで行こう！」のブロックでは、メンバー総出で早着替えをしていた話など、ポッドキャストならではの裏話が続いたほか、5期生と歌った「泣いたっていいじゃないか？」での一人ひとりにちなんだ花言葉とともに花を贈るという梅澤からのサプライズ演出は、小川いわく「みんな大号泣だった」とのこと。

何度となく歌ってきた「乃木坂の詩」で締めくくったアンコール。田村は「最後、『乃木坂46で今までたくさん歌ってきたこの楽曲で終わりたいと思います』という言葉で『この曲を美波さんと一緒に歌うの最後なんだな』と実感が湧いて…寂しくなりました」とステージ上での心境を振り返りながら、「（美波さんが）やりきった顔をされていたから、すごく良いライブができたんじゃないかな」と素直な想いを述べた。

TEXT BY フジジュン

■【ENCORE】田村真佑・小川彩・鈴木佑捺による『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサート～」』

■梅澤美波の乃木坂46愛溢れる、セットリストプレイリストを公開中

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■セットリスト

『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE「DAY3～梅澤美波 卒業コンサート～」』

2026.05.21＠東京ドーム

乃木坂46 SETLIST

00.Overture

01.空扉

02.孤独な青空

03.狼に口笛を

04.僕は僕を好きになる

05.ハルジオンが咲く頃

06.新しい世界

07.ジコチューで行こう！

08.失恋お掃除人

09.ファンタスティック3色パン

10.悪い成分

11.踏んでしまった

12.急斜面

13.歩道橋

14.失いたくないから

15.タイムリミット片想い

16.泣いたっていいじゃないか？

17.日常

18.世界はここにある

19.三番目の風

20.人はなぜ走るのか？

21.インフルエンサー

22.帰り道は遠回りしたくなる

23.シンクロニシティ

24.My respect

[ENCORE]

01.もう一つの太陽

02.僕だけの光

03.転がった鐘を鳴らせ！

04.ガールズルール

05.乃木坂の詩

■『ENCORE』にて乃木坂46初の東京ドーム3デイズ全公演を振り返り！

◎『ENCORE』とは？

ライブのセットリストとともにアーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャストとして立ち上がった『ENCORE』。アーティストが全身全霊で臨んだライブを深く理解できるコンテンツとして注目される（※アーティスト本人のトークはSpotifyでのみ公開中）。

『ENCORE』Spotify

https://open.spotify.com/show/5aU84fSDKjYAxUBaA0Hp5N?si=08b596651e214135

『ENCORE』OFFICIAL X

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『ENCORE』OFFICIAL Instagram

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◎乃木坂46初の東京ドーム3デイズ全公演振り返り！