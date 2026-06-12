◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国 2―1 チェコ（2026年6月11日 グアダラハラ）

韓国が2―1でチェコに逆転勝ちし、2010年南アフリカ大会以来16年ぶりにW杯初戦を白星で飾った。18年ロシア大会でドイツ、22年カタール大会ではポルトガルを破っており、3大会続けて欧州勢から白星を挙げた。

韓国市民も大興奮の逆転劇となった。前半は圧倒的にボールを支配しながら、エースFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）らが不発。後半14分にはセットプレーから先制されたが、同22分にMF黄仁範（ファン・インボム＝フェイエノールト）が縦パスに抜け出すと、巧みな切り返しで相手をかわし同点ゴールを決めた。同35分にはまたも黄仁範が縦パスを受け、右サイドから中央へ折り返し。途中出場のFW呉賢揆（オ・ヒョンギュ＝ベシクタシュ）が左足で合わせて勝ち越した。

守備はチェコの高さに苦しめられたものの、GK金承奎（キム・スンギュ＝FC東京）が好セーブを連発し、最後までリードを守り切って16年ぶりのW杯初戦勝利となった。

韓国・ソウル市光化門広場ではパブリックビューイングが開催された。韓国メディア「朝鮮日報」によると、平日の昼間ながらも試合前から3000人以上が集まったという。試合中には最大1万4000人がエール。逆転勝利の笛が鳴った瞬間に市民が抱き合って、お祭り騒ぎになった。