元サッカー日本代表の武田修宏が、Jリーグ黄金期に自身が稼いでいた驚きの最高年俸額を明かした。これに関連して北沢豪から“キングカズ”こと三浦知良にまつわる衝撃的な金銭エピソードも語られた。

【映像】億越え！MAX年俸を告白（実際の様子）

お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務め、ゲスト陣が気になるトピックから派生した「余談」を自由に繰り広げるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』。11日の放送では、Jリーグ黄金期の立役者である武田修宏と北澤豪、さらにお笑いコンビの見取り図が来店し、サッカーW杯直前というタイミングにふさわしい、時代を駆け抜けたレジェンドたちの貴重な裏話が次々と飛び出した。

番組内の余談調査「熱狂的サッカーファンが聞きたい！Jリーグレジェンドに忖度なしで答えてほしいこと」というVTRをきっかけに、スタジオでは当時の年収についての話題となった。

山内から「1番高かったのは92年、93年のあの時代ですか」と直球の質問をぶつけられると、武田は「1億2000万円くらいですかね。カズさん2億円くらいですよ」と、Jリーグ開幕当初に稼いでいた破格の金額を暴露。さらに、当時日本サッカー界の象徴であった三浦知良の年俸にも言及した。

すると、ヴェルディのチームメイトでもあった北澤が、カズに同行した際の一大スクープとも言える余談を披露した。北澤は「カズさんがなんか通帳見せてくれた時に、お金をおろしに行ったのかな。それを付き合って行った時に、ああみたいな感じでパッて見たら、普通口座に2億入ってました」と、当時のカズの預金残高をリアルに目撃した瞬間を振り返った。

定期預金ではなく、いつでも引き出せる普通口座に2億円という大金がそのまま入っていたという信じられない事実に、かまいたちの濱家「そんなん言っていいですか！？」と衝撃を受け、スタジオは盛り上がりを見せた。