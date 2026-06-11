

サカグチアミ

サカグチアミが11日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

【写真】サカグチアミ『CEREMONY』グリーンカーペット（全身）

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットが実施された。

サカグチは、マニッシュな黒のジャケットのウエストから下がシアー素材に切り替わった、ハイブリッドなドッキングデザインのロングコートを纏って登場。シックで立体感のあるオールブラックコーデを披露した。

なお、同フォトコールには主催のMrs. GREEN APPLEをはじめ、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、ネクライトーキー、TWS、中条あやみが出席した。