ラッシングの危険スライディングに批判殺到「ベースを触ろうという意図がない」

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手に対し、ファンから厳しい声が相次いでいる。9日（日本時間10日）のパイレーツ戦で見せた危険なスライディングが物議を醸し、デーブ・ロバーツ監督も苦言を呈した。

問題のプレーは5回無死一塁の場面だった。アレックス・フリーランド内野手が放った二塁へのゴロで、一塁走者だったラッシングは二塁ベースへ向かう途中、遊撃手ジャレッド・トリオロの足元に滑り込んだ。送球を妨害するような形となり、結果的に併殺打となった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」が映像を公開すると、ファンからは批判が噴出。「日に日に嫌いになっていく」「彼はチンピラだ」「汚いプレーはこれが初めてではない」「トレードで放出されてほしい」など辛辣な声が並んだ。

さらに「ベースを触ろうという意図がまったくない」「チンピラ王」「汚いプレー」「知能が低いプレー」「負け犬」「もう何回もやっている」といったコメントも寄せられ、ラッシングへの不満が広がっている。

ラッシングを巡っては、今季すでに危険なスライディングが問題視された経緯がある。今回も二塁ベースではなく野手へ向かって滑り込んだように見えることから、ファンの反発を招いた。

ロバーツ監督も10日（同11日）の試合前に言及。「彼は走塁レーンに入って（送球の邪魔を）しようとした。でも、いずれベースに到達しなければいけないから、賢いプレーとは言えない」と語り、若手捕手の判断に苦言を呈した。

期待の有望株として注目を集めるラッシングだが、プレー内容よりも“悪癖”が話題になる現状に、ファンの視線はますます厳しくなっている。（Full-Count編集部）