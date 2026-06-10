夏休みに海外旅行を計画している人も多いのではないでしょうか。



必需品となるのがパスポートですが、7月から申請手数料が大幅に引き下げられます。利用者にはうれしい知らせですが注意点もあるようです。



＜記者リポート＞

「海外旅行に欠かせないのがパスポートです。来月から最大7000円の値下がりとなります」



窓口申請の場合、有効期間10年間のパスポートは現在の16300円から9300円に。





18歳未満で有効期間5年間のパスポートは現在の11300円から4800円に引き下げられます。大幅に手数料が下がる理由は……【県パスポートセンター 竹内邦博センター長】「国の方ではパスポートの取得率 を上げたいという大きな目標を もっておりましてそれが大きな理由の一つと聞いております」「特に新潟県においてはほかの県よりも低いというのは 言われております」2024年に県内でパスポートを所有している人の数は18万6060人で県の人口のおよそ9パーセントとなっています。また2025年、日本を出国した人の数は県内で7万5535人となり県の人口の3.6パーセントにとどまっています。外務省はパスポートの所有率を向上させ国際交流の促進につなげたいとしています。その裏である懸念が……【県パスポートセンター 竹内邦博センター長】「今回の大幅値下げによりまして7月以降パスポートの申請窓口において非常な混雑が予想されております。それに伴ってパスポートを受け取るまでの期間が延びてしまうという恐れも聞いております」通常2週間程度で受け取れるパスポートが1か月ほどかかる可能性があるといいます。【県パスポートセンター 竹内邦博センター長】「7月入ってから海外渡航を控えているというような方については早めの申請をお願いしたい」海外へ目を向けるきっかけとなるパスポートの手数料引き下げ。県パスポートセンターは電子申請の利用を呼びかけています。