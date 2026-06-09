2026年6月発売！ にゃんこたちがほわっと光る「mofusand ライトマスコット」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「mofusand ライトマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「mofusand ライトマスコット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
mofusand ライトマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・サメにゃん
・メンダコにゃん
・シャチにゃん
・ジンベエザメにゃん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「mofusand ライトマスコット」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「mofusand ライトマスコット」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
海の生き物を被ったにゃんこたちがほわっと光る！mofusandから、ファン待望の人気シリーズ「ライトマスコット」が登場しました。大人気のサメにゃんをはじめ、メンダコにゃん、シャチにゃん、ジンベエザメにゃんといった海に住む生き物たちの被りものをしたにゃんこ4種がラインアップされています。ほわっと優しく光るライト仕様になっており、見ているだけで癒やされるクオリティの高い仕上がりです。
詳細情報▼商品名
mofusand ライトマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・サメにゃん
・メンダコにゃん
・シャチにゃん
・ジンベエザメにゃん※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)