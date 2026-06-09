「絶対に、食べる。」岡田准一が“岡田監督”としてマクドナルド「VIVA！ワールドマック」TVCMで“代表メンバー”を発表

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岡田准一が出演する、マクドナルド『VIVA！ワールドマック』新TVCM「代表発表」篇、「試合前円陣」篇、「試合中指示」篇、「試合後インタビュー」篇、「ハーフタイムミーティング」篇が完成。6月16日より全国で放映開始となる。

■今だけ世界の味わいを楽しめる日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」

マクドナルドは、FIFAワールドカップ26 オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ26開催を記念し、今だけ世界の味わいを楽しめる日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」を、6月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売。

6月16日から放映される新TVCMでは、岡田准一が“岡田監督”として「VIVA！ワールドマック」の監督に就任。「絶対に、食べる。」と強い決意をもって代表メンバー発表に臨む内容となっている。

さらに、Xキャンペーンや、FIFA公式グッズの限定リワードが今だけ手に入るMy マクドナルド リワードなど、各種施策も展開。こちらも要チェックだ。

■関連リンク

Xキャンペーン 詳細

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/fifa-wc/

マクドナルド 公式サイト

https://www.mcdonalds.co.jp/

岡田准一 OFFICIAL SITE

https://www.aiston.co.jp/artists/junichi_okada/