TOHOシネマズの劇場ロビーがカード化…全国15ヶ所限定配布へ 鑑賞料金「1300円」も【対象劇場一覧あり】
TOHOシネマズは、周年を迎える15劇場で実施中の「アニバーサリーキャンペーン」で配布している“シアターカード”の第2弾デザインを披露した。
【画像】TOHOシネマズ『ポップコーン《新味》総選挙』
「アニバーサリーキャンペーン」は、劇場オープンから5年単位で周年を迎える劇場で開催しているもの。毎月14日に配布されている限定“シアターカード”の第2弾は、劇場の特徴が分かる“劇場ロビー”をデザインしたカードとなる。
また、『ポップコーン《新味》総選挙』と題し、アニバーサリー劇場のスタッフが発案したアイデアの中から、新フレーバー候補を決定する企画なども今後実施予定。
なお、アニバーサリー対象劇場は、期間限定で、毎月14日＝トウ（10）フォー（4）に鑑賞料金が1300円となる。一般・大学生のみ、2026年3月より実施中。
■アニバーサリー対象劇場（2026年）
5周年：セブンパーク天美
10周年：仙台／柏
15周年：甲府／上田
20周年：八千代緑が丘／モレラ岐阜／なんば／岡南／はません
25周年：南大沢／おいらせ下田／秋田／東浦
35周年：渋谷
シアターカード配布【アニバーサリー劇場限定】
毎月14日に数量限定で、アニバーサリー劇場にて【シアターカード】を鑑賞者へ先着で配布。6月14日（日）、7月14日（火）、8月14日（金）、9月14日（月）は、劇場の特徴が分かる“劇場ロビー”をデザインしたカードを配布する。
シアターカードとは？
各劇場の写真・設備内容・オープン日・スクリーン数などを記載した、ＴＯＨＯシネマズオリジナルカード。各劇場の周年数を示すアニバーサリーロゴ入りのデザインで用意。
【画像】TOHOシネマズ『ポップコーン《新味》総選挙』
「アニバーサリーキャンペーン」は、劇場オープンから5年単位で周年を迎える劇場で開催しているもの。毎月14日に配布されている限定“シアターカード”の第2弾は、劇場の特徴が分かる“劇場ロビー”をデザインしたカードとなる。
また、『ポップコーン《新味》総選挙』と題し、アニバーサリー劇場のスタッフが発案したアイデアの中から、新フレーバー候補を決定する企画なども今後実施予定。
■アニバーサリー対象劇場（2026年）
5周年：セブンパーク天美
10周年：仙台／柏
15周年：甲府／上田
20周年：八千代緑が丘／モレラ岐阜／なんば／岡南／はません
25周年：南大沢／おいらせ下田／秋田／東浦
35周年：渋谷
シアターカード配布【アニバーサリー劇場限定】
毎月14日に数量限定で、アニバーサリー劇場にて【シアターカード】を鑑賞者へ先着で配布。6月14日（日）、7月14日（火）、8月14日（金）、9月14日（月）は、劇場の特徴が分かる“劇場ロビー”をデザインしたカードを配布する。
シアターカードとは？
各劇場の写真・設備内容・オープン日・スクリーン数などを記載した、ＴＯＨＯシネマズオリジナルカード。各劇場の周年数を示すアニバーサリーロゴ入りのデザインで用意。