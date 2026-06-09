【娘やめてもいいですか？】グチグチ小言！昔から母は「余計なひと言」が多い＜第5話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第5話 親ってそんなもの……だよね？
【編集部コメント】
昔から「ひと言多い人」だったというお母さん。昔から変わらない……と言えば聞こえはいいですが、「子どもの成長とともに変化してくれていない」とも捉えることができますね。傍から見れば、言わなくていい部分は言うのを我慢すればいいのに！ と思ってしまいますが、「ひと言余計な人」はその「言わなくていい部分」がわからないのでしょう。自分が余計なひと言を言っている自覚もないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第5話 親ってそんなもの……だよね？
【編集部コメント】
昔から「ひと言多い人」だったというお母さん。昔から変わらない……と言えば聞こえはいいですが、「子どもの成長とともに変化してくれていない」とも捉えることができますね。傍から見れば、言わなくていい部分は言うのを我慢すればいいのに！ と思ってしまいますが、「ひと言余計な人」はその「言わなくていい部分」がわからないのでしょう。自分が余計なひと言を言っている自覚もないのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙