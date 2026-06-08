「左は奥さんですか？」48歳2児の父、“たまに男女が逆になる”姿に反響「お父さんの雰囲気すらない」
女装姿が注目されている48歳・2児の父親で、歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ゴシックロリータ衣装に身を包んだ姿を公開しました。
【写真】ゴスロリ風の谷琢磨
隣にいる女性はもちろんのこと谷さんもとてもかわいらしい様相です。コメントでは「可愛い」「So cute」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ゴスロリ風の谷琢磨
「カクレクマノミみたいですね」谷さんは「『我々2人たまに男女が逆になるんです』と言ったら、『カクレクマノミみたいですね』と言われた」とつづり、ツーショット写真を1枚投稿。互いに赤と黒を基調とした、ゴシックロリータ風のドレスを着用しています。
「お父さんとお母さんですか！？」自身のX（旧Twitter）でも同日、同じ写真を投稿した谷さん。ファンからは「何度見てもお父さんの雰囲気すらない(長期間困惑中)」「あれ、お父さんとお母さんですか！？」「相変わらずファンタジーな事になっている…知ってるはずなのにわからん…」「左は奥さんですか？」「姉妹ですね」「例えのキレが良すぎて最高」「おねぇさんかおにいさんかおとうさんかおかあさんかわからなくなる人達の華麗なるツーショット」と、絶賛の声などが寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)