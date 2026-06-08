Stray Kidsヒョンジンが草間彌生アート前で犬と戯れる姿に「絵になる」「かっこよすぎる」の声、LAオフショット公開

【写真】LAで犬と戯れるStray Kidsヒョンジン【写真】GUESS JEANSを訪問し、多くのファンに囲まれるヒョンジン①～④

Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、Instagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスで、アンバサダーを務めるGUESS JEANS（ゲスジーンズ）のフラッグシップストアを訪れた様子などを公開した。

■Stray Kidsヒョンジン、LAのGUESS JEANSに登場

ヒョンジンはまず、シルバーのキャップにサングラスを掛けたクールな姿のセルフィーを公開（1～4枚目）。5枚目では気持ちがいい青空の下、LAの街に佇む。

そして6枚目からはデニムonデニムスタイルで、フラッグシップストアを訪問した様子を投稿。黒髪長髪のヒョンジンは7枚目では大きな自分のビジュアルの前に立ち、ポケットに手を入れてクールにポーズを取った。店内にはサインウォールやカスタマイズゾーンなど様々なコーナーが設けられており、それをヒョンジンも楽しんでいく。

そしてヒョンジンは、GUESS創設者のポール・マルシアーノ氏の邸宅を訪問。12、13枚目では、マルシアーノ氏のコレクションである草間彌生のアートをバックに立つ。12枚目ではヒョンジンがポール氏の肩を抱き、親密な関係性をうかがわせた。そしてヒョンジンは犬に囲まれて笑顔。自身も犬を飼っている彼が、懐いてくる犬たちに顔をほころばせた。

SNSでは「ワンコにもモテモテ」「犬に好かれるヒョンジンちゃん」「草間彌生の作品と並ぶヒョンジン絵になる」「わんこと戯れ、うれしそうできゃわ」「さすがデニムの貴公子」「かっこよすぎる」「デニムを纏った王子様だ」など、多くの反響を集めている。

■Stray KidsヒョンジンがLAファンに挨拶

ヒョンジンがGUESS JEANSのフラッグシップストアを訪れた際には多くのファンが詰めかけ、ヒョンジンは四方八方のファンに向けて手を振った。