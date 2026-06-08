INI、アルマーニとコラボした初の全編英語歌詞「Sand Castle」配信決定！アートワークは池粼理人が描き下ろし

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INIが、エンポリオ アルマーニ 2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」を、6月10日0時に配信リリースすることが決定した。

■グループとしてのあらたな自己表現への挑戦を体現した楽曲

INIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・装いが一体となって、コレクションが描く美の原点と生命力を立体的に表現する。

「ORIGINS」は、異文化を探求する旅のなかで見出されるルーツや価値観に光を当て、文化的背景と個性を讃えるコレクション。軽やかな素材と流れるようなフォルム、太陽に照らされた大地を思わせる色彩が重なり合い、装いそのものが内なるエネルギーや前向きな意志を映し出し、伝統と現代が自然に交差し、あらたな美として調和していく──その姿に、エンポリオ アルマーニが考えるファッションの本質が表現されている。

INIにとって初となる全編英語歌詞の新曲「Sand Castle」は、自分自身の中にある既成概念を“砂の城”に例えて、自己との対峙を表現。軽やかな浮遊感を帯びたR＆B調のサウンドに乗ってメンバーのボーカルの成熟した一面が感じられるとともに、グループとしてのあらたな自己表現への挑戦をまさに体現した楽曲に仕上がっている。

■「新たな価値観や考え方に出会い、自分自身とも向き合える貴重な時間になりました」（池崎理人）

今作のアートワークは、メンバーの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）が担当。自らが手がける繊細なタッチの描写によって楽曲の世界観を表現している。

制作にあたり、池崎は「今回、初めてINIの楽曲のアートワークを描きました。昔から自分の描いた絵が作品の一部になることが夢だったので、このような形で実現できて本当に光栄です。長い時間をかけて絵と向き合う中で、新たな価値観や考え方に出会い、自分自身とも向き合える貴重な時間になりました。エンポリオ アルマーニの『ORIGINS』コレクションテーマである『あらたな自己表現への挑戦』を体現した楽曲で、固定観念を砂の城に例え、自ら壊して次へ進もうというメッセージが込められています。皆さんに届くと嬉しいです」とコメント。

また、6月10日21時30分～22時には、「INI THE MOVIE『I Need I』」Blu-ray＆DVDの発売と「Sand Castle」のリリースを記念したListening PartyをINI Official Stationheadにて実施し、池崎理人と藤牧京介がリアルタイムで参加予定。さらに、「Sand Castle」のスペシャルクリップが15日19時にINI公式YouTubeにて公開される。

メイン写真：Special thanks to Emporio Armani

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sand Castle」

2026.06.10 ON SALE

Blu-ray＆DVD「INI THE MOVIE『I Need I』」

■関連リンク

エンポリオ アルマーニ 特集ベージ

https://www.armani.com/ja-jp/emporio-armani/experience/ini/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/