「開幕戦でプレーできる」森保監督、全体練習不参加が続く遠藤航の状態に言及【日本代表】
北中米ワールドカップに挑む日本代表は現地６月７日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿を終えた。
完全非公開で行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチ（２−１）の後、森保一監督が囲み取材に対応。５月31日のアイスランド戦で、左足に違和感を覚え、全体練習への不参加が続いている遠藤航の状態について言及した。
指揮官は、判断はメディカルに任せているとしつつ、「ドクターの見立てでは、遠藤は開幕戦でプレーできると聞いています」とコメントした。
アイスランド戦でもリハビリの過程だったなか、違和感によって回復に遅れが生じたが、「メディカルからプレーできないとは一言も言われていない」という。
U-19日本代表との試合には出場できなかったものの、14日に開催されるオランダとの初戦には間に合うとの認識のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
完全非公開で行われたU-19日本代表とのトレーニングマッチ（２−１）の後、森保一監督が囲み取材に対応。５月31日のアイスランド戦で、左足に違和感を覚え、全体練習への不参加が続いている遠藤航の状態について言及した。
指揮官は、判断はメディカルに任せているとしつつ、「ドクターの見立てでは、遠藤は開幕戦でプレーできると聞いています」とコメントした。
アイスランド戦でもリハビリの過程だったなか、違和感によって回復に遅れが生じたが、「メディカルからプレーできないとは一言も言われていない」という。
U-19日本代表との試合には出場できなかったものの、14日に開催されるオランダとの初戦には間に合うとの認識のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」