6月7日、アイドルグループ『なにわ男子』のメンバー・長尾謙社と、元ガールズグループ・E-girlsの稲垣莉生の熱愛が『週刊文春』によって報じられた。報じられた一部の内容に、ファンは激怒している。

同誌によると、長尾は5月31日にMUFGスタジアムで行われたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合の観客席にいたという。試合後は事務所の車に乗り込み、マンションへ。別で観戦していた女性2人組も、同じマンションへと向かったという。その後、長尾と行動をともにしていた2人組の女性のひとりが、稲垣だというのだ。

「幼少期からキッズモデルとして活動していた長尾さん。2014年に旧ジャニーズ事務所に入所し、2018年に『なにわ男子』のメンバーに選ばれました。メンバーの中では最年少でありながら、衣装デザインを手がけるクリエイティビティを発揮。俳優としても活躍するなど、その才能は多岐にわたります」（芸能ジャーナリスト）

今やトップアイドルとして名を馳せる長尾。そんな彼のスキャンダルにファンからも悲鳴が上がったが、それ以上に注目されたのは、熱愛が目撃された日にちだった。

《ラストライブの日に見学行かず女性と遊んでるのえぐい》

《嵐のラストライブに女とデートしてるジャニーズなんてアイドル辞めた方がいいよ》

《嵐見ろやあああああ》

親善試合が開催されたのは5月31日。同日は、先輩である『嵐』の活動終了となるラストライブの日でもあった。Xでは、有終の美を飾る先輩をよそに、女性との時間を優先したことに激怒する声が絶えない。

「嵐のラストライブは31日の18時から行われました。STARTO社のタレント達は嵐のラストライブを見届ける人たちも多く、その後SNSで感想を報告する声も多かったのです。

しかし、今回長尾さんが選んだのは嵐ではなく、サッカー観戦、そして女性と過ごす時間。先輩への“敬意が欠けている”と捉えられてしまうのも無理はないでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

大きな区切りを迎えた5月31日のまさかの行動。さらにファンの怒りを助長させたのは、なにわ男子としても、今年は特別な年であるということだと、前出の芸能ジャーナリストは指摘した。

「なにわ男子がデビューしたのは2021年11月。2026年はデビューして5周年という記念の年なのです。6月17日には5周年を記念する新しいアルバム『ND⁵』を発売するなど、今後もファンとの盛大なお祝いが控えているのです。タイミングの悪さには、アイドルとしての自覚を問う声が上がっています」

恋多き男の“先輩愛”が試されているようだ。