「トミーの密着マークにやられたか」「俺もタケと長友とトミーに心配してもらいたい」練習前の“思わぬハプニング”に反響続々「長友の価値が凝縮されたシーンにも見えた」【日本代表】

「トミーの密着マークにやられたか」「俺もタケと長友とトミーに心配してもらいたい」練習前の“思わぬハプニング”に反響続々「長友の価値が凝縮されたシーンにも見えた」【日本代表】