「トミーの密着マークにやられたか」「俺もタケと長友とトミーに心配してもらいたい」練習前の“思わぬハプニング”に反響続々「長友の価値が凝縮されたシーンにも見えた」【日本代表】
2026年６月６日（日本時間７日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習を行なった。この日はトレーニング前に現地の日本人補習学校などに通う子ども65名と交流したが、そこで思わぬハプニングが起きた。
記念撮影の最中、冨安健洋の前にいた小さな男児が当然の大泣き。撮影後、冨安はその男児の頭をなでたりしたが、結局は泣き止まず。久保建英とともに駆け寄った長友佑都に「トミーが怖かったの？」と冗談まじりに言われ、周囲の笑いを誘った。
このシーンを収めた動画が拡散されると、ネット上で多くのファン・サポーターが反応。様々なコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んだ。
「俺もタケと長友とトミーに心配してもらいたい」
「大泣きの子に困りながらニコニコの冨安、我ながら男のくせにキュンキュンして困る」
「トミーの密着マークにやられたか」
「おい、冨安泣かすなよー！」
「俺でも復活した冨安見たら泣いてしまうかも」
「トミの完全復活が嬉しかったんやな、きっと」
「久保の人間性が大好きだ！」
「長友の価値が凝縮されたシーンにも見えた」
「これが長友の仕事なんだよね」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞ長友佑都の”神対応”！
記念撮影の最中、冨安健洋の前にいた小さな男児が当然の大泣き。撮影後、冨安はその男児の頭をなでたりしたが、結局は泣き止まず。久保建英とともに駆け寄った長友佑都に「トミーが怖かったの？」と冗談まじりに言われ、周囲の笑いを誘った。
「俺もタケと長友とトミーに心配してもらいたい」
「大泣きの子に困りながらニコニコの冨安、我ながら男のくせにキュンキュンして困る」
「トミーの密着マークにやられたか」
「おい、冨安泣かすなよー！」
「俺でも復活した冨安見たら泣いてしまうかも」
「トミの完全復活が嬉しかったんやな、きっと」
「久保の人間性が大好きだ！」
「長友の価値が凝縮されたシーンにも見えた」
「これが長友の仕事なんだよね」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞ長友佑都の”神対応”！