落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラムの第６回。小野寺暖外野手（２８）はＦＩＥＬＤ ＯＦ ＶＩＥＷの「ＤＡＮ ＤＡＮ 心魅かれてく」を奇数打席の登場曲にしている。藤丸記者は１カ月ほど前から「歌声が微妙に違う」と違和感を抱き始めた。愛と勇気と誇りを持って、小野寺に真相を確かめに行った。

ＳＧＬの記者室で私は確信した。この曲は「ＤＡＮ ＤＡＮ 心魅かれてく」であって、「ＤＡＮ ＤＡＮ 心魅かれてく」でないのだ、と。

まぁまぁ、そこのお姉さん。最後まで話を聞いておくれよ。決してトラ番に疲れておかしくなったわけじゃないよ。いや、疲れてはいるけれど。

アニメ「ドラゴンボールＧＴ」のオープニング曲としても知られる名曲。名前が暖（だん）という縁もあって、小野寺さんは長年使用しているわけだが、少し前から歌声が微妙に変わったのだ。ですよね？小野寺さん。

「その通りです」

ほらね。現在、使用しているのは「ＤＡＮ ＤＡＮ 心魅かれてく〜３０ｔｈ Ｖｅｒ〜」。今年、リリースから３０周年を迎えたことを記念し、新たに録音したバージョンで、５月上旬頃から使用しているという。

３０年が経過しても、その歌声は色あせない。ただ、色あせなさ過ぎて「全然気付かれません」と苦笑いする小野寺さん。「大好きな曲なので、僕は分かりますけどね」と“違いが分かる男”はニヤリと笑った。

どうですか、そこのお姉さん。登場曲のちょっとした変化に気付くなんて。…なになに？同バンド公式Ｘの３月１３日の投稿を見てみろって？

「阪神 小野寺暖選手『ＤＡＮ ＤＡＮ 心魅かれてく〜３０ｔｈ Ｖｅｒ〜』 登場曲に使っていただけることになりました！」

別に恥ずかしくないですけど？ＺＥＮ ＺＥＮ 気にしてませんから。