村重杏奈「ずっと欲しかった低温調理器」で作ったヘルシー鶏胸肉料理に反響「真似して作りたくなる」「健康的で美味しそう」の声

村重杏奈「ずっと欲しかった低温調理器」で作ったヘルシー鶏胸肉料理に反響「真似して作りたくなる」「健康的で美味しそう」の声