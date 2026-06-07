村重杏奈「ずっと欲しかった低温調理器」で作ったヘルシー鶏胸肉料理に反響「真似して作りたくなる」「健康的で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの村重杏奈が6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。低温調理器で作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「美味しそう」と話題のお手製鶏肉料理
村重は、「ずっと欲しかった低温調理器で作った胸肉！お、おいしい カレー味と普通の」とつづり、お皿に盛り付けられた料理の写真を投稿。スライスした鶏胸肉と、つややかなカレー色の肉の2種類が、器に綺麗に並べられている。
この投稿に、ファンからは「低温調理の胸肉美味しそう」「2つの味付けがあって最高」「料理上手で素晴らしいです」「健康的で美味しそう」「お皿のデザインも可愛い」「真似して作りたくなる」「使いこなせて尊敬」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「美味しそう」と話題のお手製鶏肉料理
◆村重杏奈、手作りの鶏胸肉料理披露
村重は、「ずっと欲しかった低温調理器で作った胸肉！お、おいしい カレー味と普通の」とつづり、お皿に盛り付けられた料理の写真を投稿。スライスした鶏胸肉と、つややかなカレー色の肉の2種類が、器に綺麗に並べられている。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「低温調理の胸肉美味しそう」「2つの味付けがあって最高」「料理上手で素晴らしいです」「健康的で美味しそう」「お皿のデザインも可愛い」「真似して作りたくなる」「使いこなせて尊敬」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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