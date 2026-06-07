神はサイコロを振らない、まさかのコラボレーション！お笑い芸人ジャルジャル出演「ちょっとだけかゆい」MV公開

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神はサイコロを振らないが2026年4月に発売した3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』に収録されている異才の新曲「ちょっとだけかゆい」のMVが公開された。

■ジャルジャルの人気のネタ『国名分けっこ』も映像内で披露！

本MVには、ボーカル柳田が大ファンを公言しているお笑い芸人とのコラボレーションが実現。大人気お笑い芸人のジャルジャルが出演し、楽曲の独特な世界観とジャルジャルの強烈な没入感のあるコントが交わるクセになるMVとなっている。

本楽曲「ちょっとだけかゆい」は、ボーカル柳田が、アルバムにも収録される「火花」の曲作りに行き詰まりムシャクシャしていた際に生まれた楽曲で、Instagram投稿から始まり、2024年のライブ初披露から大反響を呼びアルバム収録に至ったバンドの「実験的精神」や「遊び心」が存分に詰め込まれた楽曲。

おふざけ要素の強いリリックとは裏腹にエッジの効いたダンサブルなトラックは中毒性があり、ライブの演出でもイントロから歓声が絶えない盛り上がりソングとなっている。

MVでは楽曲の世界観をジャルジャルの没入コントを通して表現されており、人気のネタ『国名分けっこ』も映像内で披露。神はサイコロを振らないメンバーは映像内には登場していないが、今後ビハインド映像も投稿されるとのこと。

6月14日には、自身最大規模となるぴあアリーナMMにてワンマンライブを控え、ダブルアニバーサリーイヤーを締めくくる盛り上がりをみせ続ける神はサイコロを振らないの今後の解禁にも注目したい。

■ライブ情報

『Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM』

06/14(日）神奈川・ぴあアリーナMM

■関連リンク

神はサイコロを振らない OFFICIAL SITE

https://kamisai.jp/