【レポート】日韓同時デビューを果たす12人が決定！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』新グループKO1KEYZ(コイキーズ)誕生

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サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のFINALが、6月6日に日本テレビ系列全国ネットで生放送、Lemino、Mnet Plusで生配信された。番組内で最終順位発表式が行われ、日韓同時デビューを果たす12人が決定。オフィシャルレポートが到着した。

■番組オリジナルアルバム『PRODUCE101JAPAN新世界』の発売も決定！

会場では、トレーナーや惜しくも敗退した練習生、『PRODUCE101JAPANSEASON2』でデビューを勝ち取ったINI、ファイナリスト全員で披露したバラード曲「RunAgain」を手がけた川尻蓮(JO1)、そして多くの国民プロデューサー＆SEKAIプロデューサーが見守るなか、FINALの火蓋が切られた。

まずは、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表のチェ・スヨンの「It’sShowtime！」の合図とともにスペシャルステージが開幕。22人の練習生によるテーマソング「新世界(SHINSEKAI)」が披露された。続いて、最後のアピールとなる「デビュー評価」へ。22人の練習生が11人ずつに分かれ、最後の課題曲「GoGo」と「BORNTOBE」をパフォーマンス。全身全霊で国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーにアピール。投票結果を待つ間は、川尻が手がけたバラード曲「RunAgain」を初披露。そして、デビューするグループ名が「KO1KEYZ」(読み：コイキーズ)に決定したことが発表された。

順位発表では投票総数698万3025票から、デビューするメンバーが決定。これから「KO1KEYZ」として活動する12人は以下の通り。デビュー決定直後の喜びのコメントと共に紹介(国内70％、グローバル30％加重方式でポイント算出)。

■KO1KEYZメンバーコメント

■12位 378,536pts TOWA(濱田永遠)

「ここまで応援してくださった国民プロデューサーの皆さん、そしてSEKAIプロデューサーの皆さん本当にありがとうございました。ここまで一緒に頑張ってきてくれた練習生のみんな、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました」

■11位 381,605pts KOSUKE(照井康祐)

「僕を信じて投票してくださった皆さまのおかげで、今ここに立てています。ありがとうございます」

■10位 390,614pts RYUJI(杉山竜司)

「これから絶えず惜しまず努力していくので皆さん応援よろしくお願いします」

■9位 404,949pts RYOGA(飯塚亮賀)

「僕は未経験からの挑戦でした。でも、今この瞬間からアイドルとして生きていく覚悟はもうできています。本当にありがとうございました」

■8位 407,595pts YURA(安部結蘭)

「僕に最後まで投票してくださった国民プロデューサーの皆さん、SEKAIプロデューサーの皆さんありがとうございました。そしてママとパパ……。長い間待たせたね。これからはたくさん恩返ししていきます。ありがとうございました」

■7位 408,598pts KEITO(小野慶人)

「僕は一度夢から離れて会社員として生活していたんですけど、諦めきれずに『新世界』にチャレンジしに来ました。今後も夢を追いかけ続けて成長していく姿を皆さんにもお届けできればなと思っているので、僕たちの姿を見ることで、人生のモチベーションになっていただければうれしいです。これからも努力し続けます」

■6位 417,479pts ISSA(柳谷伊冴)

「最後まで応援してくれた国民プロデューサーの皆さん、SEKAIプロデューサーの皆さん本当にありがとうございます。そして、一緒に頑張ってくれた練習生とトレーナーさんたちも本当にありがとうございます。皆さんと出会えて本当に幸せです。そして家族の皆さん、この瞬間を見せられて本当にうれしいです。これからも頑張ります。よろしくお願いします」

■5位 470,789pts YUKI(後藤結)

「毎回の順位発表式で言っているのですが、残れると思っていませんでした。それでも『デビューしたい』という思いだけは誰よりもあったので、本当に頑張りました」

■4位 481,415pts SHINHAENG(オ・シンヘン)

「皆さんのおかげで毎日毎日が幸せでした。もっとかっこいい姿をお見せします。楽しみにしていてください。ありがとうございます」

■3位 498,627pts SIYOUNG(パク・シヨン)

「僕はもう一回アイドルに挑戦することが本当に怖かったです。けど、人生をかけてここに来ました。皆さんのおかげでここに来ました。本当にありがとうございました」

■2位 508,787pts YOSHIKI(矢田佳暉)

「今まで僕を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。辛いときも皆さんから元気を何度も何度ももらいましたし、皆さんに支えられて今この場所に立てていることに幸せを感じています。また、グローバル1位を守り続けてきた練習生として、これから日本が世界に誇れるアーティストになることを皆さんに誓います」

■1位 537,456pts K.DAIKI(加藤大樹)

「1位でデビューしたい気持ちがあったので、このように1位でデビューできて本当にうれしいですし、やっぱり思い出がたくさん詰まっているものなので、これからKO1KEYZとして頑張って活躍していきたいと思います」

最後はK.DAIKIの号令のもと12人が「国民プロデューサーの皆さん、SEKAIプロデューサーの皆さんよろしくお願いします」と挨拶。

今回、日韓同時デビューする「KO1KEYZ」のオフィシャルサイトとオフィシャルファンクラブがオープン。8月、9月には東京と兵庫の2都市、11月には韓国・ソウルでのFANMEETINGの開催が決定。

また、8月14日に『KCONLA2026』への出演も決定している。新たに羽ばたく12人の活躍に期待したい。

さらに、デビュー評価で披露した楽曲2曲と「RunAgain」を含めた「FINAL」が6月7日0時より配信が開始された。

8月19日には、番組オリジナルアルバム『PRODUCE101JAPAN新世界』の発売も決定。こちらは、番組テーマ曲「新世界(SHINSEKAI)」をはじめ、各コンセプト評価で披露された曲を含む全10曲が収録される。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■リリース情報

2026.06.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE｢FINAL｣

https://PD101J-SHINSEKAI.lnk.to/FINAL

2026.08.19 ON SALE

ALBUM『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

■関連リンク

KO1KEYZ公式サイト

https://shinsekai.produce101.jp/

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組サイト

https://produce101.jp/