ライブの楽しみ方は人それぞれだとは思うが、やはり音楽やステージに対する演者の切実さが伝わってくるライブはよりグッとくる。今年で通算10回目のサタニック出演となるROTTENGRFFTYほどのバンドでも、このステージに立てることが当たり前だと思っていないことはパフォーマンスの端々から伝わってきた。

実際、ライブ中盤で「AIR JAMがオールスターなら、サタニックは激闘甲子園」と野球を引き合いに出して両者の立ち位置をわかりやすく説明したN∀OKI（Vo）は、続いてこんなことを言った。「しょっぱいことをしたらすぐに（サタニックには）呼ばれなくなる。だから、研磨し続ける」そして、最後にこう締めくくったのだ──「今、ここに立ってることがすべて」。

そんな想いがあるからこそ、オープニングの「零戦SOUNDSYSTEM」から一分の隙もない、ブルータルで真摯なパフォーマンスで観客の心をしっかりと掴み続けたんだと思う。ライブ中、N∀OKIとNOBUYA（Vo）は何度もステージギリギリまで身を乗り出したり、フロアとできるだけ視線を合わせるように、しゃがみこんでジッと観客の顔を見つめた。

観客のレスポンスも当然前のめり。「ハレルヤ」のサビ終わりでは「ハレルヤ！」と叫び、「金色グラフティー」ではイントロのギターが鳴り出すのと同時に大合唱。その揃いっぷりは国歌かと錯覚するほどで、筆者がいたFOHの前後左右から等しく大声が上がる様は感動的ですらあった。それにしても、「金色グラフティー」のギターリフのキレっぷりは本当に最高。ラウドでパンクな隙間から漂うほのかなメタルの匂いがうれしい。

「THIS WORLD」では、「今から殺し合いの時間ですよ」「殺す気でかかってこい！」とNOBUYAが煽る。これは日常の嫌な出来事や想いを“殺す”時間だ。フロアのブルータル度がもう一段階上がり、その思いを受け止めるかのようにボーカル2人は揃ってステージを降り、観客のもとへと突進。その間、ステージ上ではMASAHIKO（G）と侑威地（B）がセンターで向き合って弦を弾きまくる。この混沌の中に生まれたシンメトリーが美しかった。これは個人的に最も印象に残っている瞬間のひとつだ。

セットリスト的には「秋桜」で最後のはずだったが、「時間が余ったからさあ、『D.A.N.C.E』のシーケンス流してよ」と要求し、「D.A.N.C.E」をプレイ。観客を一斉に座らせ、サビでジャンプという遊びを楽しみつつ、14:04という持ち時間ギリギリというタイミングで、「時間時間！」と演奏を止めて終了。余った時間でショートチューンをやるバンドはいるが、そうでない曲を途中で終わらせるパターンは初めて見た。時間は絶対に無駄にしないが、主催に迷惑をかけるような無茶もしない。そんな大人な攻め方、ステージへの想いにグッときた。どれだけキャリアを積んでも決して器用にならない。今日にしか生まれ得ない光景を見せてくれたことがうれしかった。

文◎阿刀大志

撮影◎ゼンタ

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

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◾️セットリスト（SATAN STAGE）

1​. 零戦SOUNDSYSTEM

2​. ハレルヤ

3​. JAPANESE YOUNG PUNK

4​. THIS WORLD

5​. 響都グラフティー

6​. 金色グラフティー

7​. 秋桜

8​. D.A.N.C.E.

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

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◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト