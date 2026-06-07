漫才コンビ、オール阪神・巨人のオール巨人が、知人から送られた本物の自身のフィギュアと見まがう写真を公開した。



【写真】写真だなんて信じられない! 本物のフィギュアだったら欲しい!

巨人は6日に更新したXで、「ツーリング仲間から.ツーリングの時の写真を元にした、こんなフィギュアの写真が届きました」と写真を投稿。巨人が「これどっかで売ってるの？」と尋ねたところ、「売ってません！」との回答。「AIで作った写真ですって びっくりしますね これがホントに有っても僕は買うけど 売れんわなぁ～」と自虐的にコメントした。



一見して写真とは思えない、陰影もついて立体的な仕上がりとなっており、フォロワーからは「めっちゃかっこええ、最初本人かと思いました」「カッコいい 本物かと思いました」とのコメントが届き、また、「売れるし買います!! 漫才スタイル.ver も パンパンシーン.verもお願いします」「師匠のフィギュア化???売ってたら、予約しますよ！めちゃくちゃリアル的ですよ、このフィギュア!!」と売れることを予感させる声も見られた。



（よろず～ニュース編集部）