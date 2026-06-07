フリーアナウンサーの柗井（まつい）綾乃が4日、自身のインスタグラムで異国の温泉を楽しむ姿を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】景色も最高 効能も気になるマチュピチュ温泉 絶景に映えるタマゴ肌

4月6日の投稿で「世界一周撮影旅、いってきます 夫と2人旅です!!」と記し、柗井アナはシンガポールを皮切りにナミビアへ。その後はアフリカ大陸から欧州へと渡り、5月末にはアメリカ大陸へと移動している。



今月2日にはペルーでの動画をアップ。「天空の城は本当にあった!! "まるでラピュタ"と言われるマチュピチュ。 ずっと憧れの場所でした…！」と絶景での姿を披露している。この日は世界遺産の別の顔を紹介した。



柗井アナは「マチュピチュに温泉?!」と書き出し、「実は麓のマチュピチュ村には温泉があるんです」と続けた。ネットで「・お湯が濁っている ・変なにおいがする」との情報もあったそうだが、「めっちゃくちゃ良い温泉でしたよ!!!」と報告。お湯を手にすくいながら湯船につかる、つやつやタマゴ肌のショットは実に気持ちよさそうだ。



さらに「大分／福島という日本でも有数の温泉県で アナウンサー＆キャスターを経験した私にはわかる！笑」と説得力あるコメント。「濁っているのは、たぶん湯の花 独特なにおいは、たぶん硫黄 ちなみにちょっとぬるめではありました」と感想をつづった。



5月5日には「世界屈指の温泉大国」と題し、柗井アナはハンガリーの温泉を満喫する様子をアップしている。「首都ブダペストにある温泉複合施設で 建物自体が宮殿のようで圧巻…！ 3つの屋外プールと15の屋内浴槽 10のサウナを完備！最高！」と施設のすごさを物語る解説をつけていた。



ペルーでは観光客が少なめの午前中に利用したことを明かし、「温泉に浸かりながら現地の方々とお話しもできて 本当によかった！」と旅巧者の一面も。最後は「旅も残り1ヶ月を切っています！ 温泉で体力回復したので 最後まで元気にいくぞ～」とラストスパートへ意気込んでいた。



ファンからは「マチュピチュ温泉、知らなかった！」「気持ち良さそう」「行ってみたい」「ペルーに火山地帯あるんですか？」など驚きの声。出発から2カ月を過ぎても続くレポートに「それでもまだ1か月近くあるんですね びっくらこいた」といったコメントも寄せられていた。



柗井アナは2014年からテレビ北海道で報道記者として勤務。17年からNHK大分放送局でキャスターを務め、19年からはテレビユー福島でアナウンサーとして活躍。24年にフリーとなった。また、3月19日の投稿で「第64回 富士フイルムフォトコンテスト アンダー39部門」で銀賞を受賞したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）