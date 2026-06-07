『マスターズ・オブ・ユニバース』ティーラ役 カミラ・メンデス「『ゼルダの伝説 時のオカリナ』が大好き」【インタビュー】

観れば誰もがワクワクするファンタジー・アクション冒険大作『マスターズ・オブ・ユニバース』が大ヒット上映中だ。主人公ヒーマンことアダムの幼馴染にして、彼を見たこともない大冒険に誘う戦士ティーラ役を演じるのは、大人気ドラマ「リバーデイル」で注目されたカミラ・メンデス。Instagramでは2,254万人以上のフォロワーを持つブレイク女優だ。

THE RIVERでは、ティラー役として勇ましいアクションを見せたメンデスに単独インタビュー。なんと、子どもの頃は『ゼルダの伝説 時のオカリナ』が大好きだったというエピソードも聞くことができた。

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『マスターズ・オブ・ユニバース』ティーラ役 カミラ・メンデス 単独インタビュー

──本作では視覚効果がふんだんに使われています。完成版は壮大でスペクタクル満載でした。きっと撮影現場では、想像力を駆使して演じる場面も多かったと思います。初めて完成版を鑑賞した時、特に驚いたところや、興奮したところはどこでしたか？

いろいろありますね。まず、セットがすごくて本当に驚きました。実写のセットがすごく美しくできていて、本作のような映画では想像力が求められると思っていたのですが、実際にはそこまででもないくらいでした。とはいえ、撮影時には実現できないこともたくさんあったので、数日前に完成版を観たら、本当に圧倒されました。視覚的に圧倒されるんです。特に「魔法の森」のシーンには本当に感銘を受けましたね。色彩が本当に独特で、今まで見たことがないようなものでした。

「魔法の森」は撮影の時も、セットが今まで見たことないくらい綺麗すぎて。サウンドステージに本物の森が丸ごと作られた感覚でしたし、実際に立ち入ると本当に森の中にいる気分でした。カメラを通して、いろいろな視覚効果や周囲の描写も交えて観た時は、本当にすごかったですね。

──あなたも小さい頃、本作のようなファンタジー映画や冒険映画を観ていましたか？本作で、子ども時代のワクワク感が蘇りましたか？

そうです！ファンタジーが大好きなんです。小さい頃は『ゼルダの伝説』に夢中でしたし。本作も、ちょっと『ゼルダの伝説』を思い出しました。

──『ゼルダの伝説』はどのタイトルが一番好きでしたか？

『時のオカリナ』です！

──僕も好きなやつです（笑）。ティーラ役を演じていて、「私にもこんなパワーがある！」と感じたことはありましたか？

トレーニングの過程で、まさに自分にもパワーがあると気づきました。その時になってようやく、ティーラの動きやスタントの振り付けに慣れてきましたね。

──ティーラの戦闘スタイルは他のキャラクターたちとは違っていましたよね。彼女のファイトスタイルに、どのようにアプローチしたのですか？

いい質問ですね！やっぱり私は、他のクリーチャーや男性キャラクターと比べると小柄ですから、どうすればティーラが強くて戦い慣れているように見えるかを考えました。その結果、彼女は素早くて機敏で、動きもすごく正確であるべきだということになりました。彼女は鋭敏な鳥という感じですね。

──本作はクセの強いキャラクターたちがチームになっていく物語です。その中でティーラはどのような役割を担っていると思いますか？

ティーラは、いわゆるストレートなキャラクターです。映画を支える存在ですね。他のキャラクターたちがみんな奇抜な中、彼女は共感しやすいと思います。彼女の視点を通じて、と言いますか、彼女は一番安定していて、共感しやすい。本作での彼女の役割は、アダムや父親を励まし、内なる力を気づかせることにあると思います。

──最後に、もし本作を子ども時代の自分に観せられるとしたら、彼女はどんなところに興奮すると思いますか？

そうですねー、子ども時代の私は、きっと映画のラストシーンに一番興奮すると思いますね。言っていいのかわからないですけど、彼女がエターニア時代に戻ったような姿で登場するんです。小さいキャミー（カミラ）はきっと気に入ると思います！

『マスターズ・オブ・ユニバース』は日本公開中。THE RIVER公式YouTubeチャンネルでは、アダム・グレン／ヒーマン役ニコラス・ガリツィン、ティーラ役カミラ・メンデス、監督のトラヴィス・ナイトに行った貴重な特別インタビュー動画を公開中だ。