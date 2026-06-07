遠藤航が事前キャンプ4日目で初めて練習場に姿現す…トレーニング開始から個別調整
メキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップの事前キャンプを行っている日本代表は現地時間6日夕、ティグレスのクラブ施設で調整を行った。事前キャンプの活動初日から3日連続で欠席していたMF遠藤航(リバプール)が、4日目で初めて練習場に姿を現した。
遠藤はトレーニング開始前からストレッチを行っていた。日本人補習校の学生とその家族らによる歓迎セレモニーにも参加。そのあと練習開始時の円陣にも加わったが、練習が始まるとそのまま屋内施設に入り、個別調整を行った。
5月31日の国際親善試合・アイスランド戦で先発出場した遠藤だが、試合中に左足に違和感があり、ハーフタイムで途中交代した。モンテレイでの事前キャンプ開始後も3日連続で練習場に姿を見せず、滞在先のホテルで個別調整していた。
日本代表は7日までモンテレイで事前キャンプを行い、8日からベースキャンプ地のナッシュビルへ。14日にグループリーグ初戦でオランダと対戦する。
(取材・文 石川祐介)
遠藤はトレーニング開始前からストレッチを行っていた。日本人補習校の学生とその家族らによる歓迎セレモニーにも参加。そのあと練習開始時の円陣にも加わったが、練習が始まるとそのまま屋内施設に入り、個別調整を行った。
日本代表は7日までモンテレイで事前キャンプを行い、8日からベースキャンプ地のナッシュビルへ。14日にグループリーグ初戦でオランダと対戦する。
(取材・文 石川祐介)