スーパーヒーローを演じる俳優にとって、激しいアクションをこなすためにも、スーツ姿を格好よく見せるためにも筋トレは欠かせない。しかし、ロバート・パティンソンは『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022）に向けて筋トレに励んでいたことを誰にも信じてもらえなかったようで……。

米のインタビューにて、現在借りている家にホームジムが完備されていることを明かしたパティンソン。来たる『ザ・バットマン2（原題）』の撮影に向けて、自宅でもトレーニングを行う予定だそうだ。

「『ザ・バットマン』のあと、みんなから“君、全然筋トレしてなかったよね”って言われたんです。僕は毎日してたんですよ。それなのに、今でも筋トレしてないように見えるんです。1日2回、朝の3時とかに起きてやっているのに。」

確かに歴代バットマンを演じてきたクリスチャン・ベールやベン・アフレックらに比べると、パティンソン扮するバットマンは、筋骨隆々とした印象が比較的薄い。若く繊細なバットマン像にはぴったりとハマっていたが、本人からすると「筋トレをしていない」と捉えられたのは不本意だったのだろう。

しかし、パティンソンにも、自分の肉体に対する反応がいまひとつだったことについて心当たりもある様子。「過去にインタビューで、“筋トレなんてカッコ悪い”って言ったせいもあるかもしれないです。あれはカッコよく見せようとしただけなんですよ！」と振り返っている。

若気のいたりでカッコつけてしまうパティンソンも微笑ましいが、今回はホームジムも準備して撮影に臨むというから頼もしい。前作の公開から早や4年、バットマンは肉体的にも大きく成長することだろう。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。

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