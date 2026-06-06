2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは6月4日、自身のInstagramを更新。イケメン夫とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MANAMIさん公式Instagramより）

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2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは6月4日、自身のInstagramを更新。イケメン夫とのプライベートショットを披露しました。

【写真】MANAMI＆イケメン夫のプライベートショット

「見てるだけてこちらも幸せになれる〜」

MANAMIさんは「この時はまだ仲良し。最高な一日だったはずが、数時間後、大喧嘩。　あるよね〜」とつづり、1本の動画を披露。夫の誕生日プレゼントを買うための「ショッピングday」の様子を披露しています。2人が腕を組んで歩いたり、お昼にホワイトカレーを食べたり、ロレックスで買い物をしたりしています。ディナーは、豪華なレストランで過ごしたようです。

ファンからは、「世界一お似合いの夫妻」「見てるだけてこちらも幸せになれる〜」「まなみんかわいー」「なぜケンカ？」との声が寄せられました。

夫の誕生日ディナー

3日には夫の誕生日を祝った豪華なディナーの様子を公開していたMANAMIさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)