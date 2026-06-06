女性YouTuber、イケメン夫とのプライベートショット公開「最高な一日だったはずが、数時間後、大喧嘩」
2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは6月4日、自身のInstagramを更新。イケメン夫とのプライベートショットを披露しました。
【写真】MANAMI＆イケメン夫のプライベートショット
ファンからは、「世界一お似合いの夫妻」「見てるだけてこちらも幸せになれる〜」「まなみんかわいー」「なぜケンカ？」との声が寄せられました。
【写真】MANAMI＆イケメン夫のプライベートショット
「見てるだけてこちらも幸せになれる〜」MANAMIさんは「この時はまだ仲良し。最高な一日だったはずが、数時間後、大喧嘩。 あるよね〜」とつづり、1本の動画を披露。夫の誕生日プレゼントを買うための「ショッピングday」の様子を披露しています。2人が腕を組んで歩いたり、お昼にホワイトカレーを食べたり、ロレックスで買い物をしたりしています。ディナーは、豪華なレストランで過ごしたようです。
ファンからは、「世界一お似合いの夫妻」「見てるだけてこちらも幸せになれる〜」「まなみんかわいー」「なぜケンカ？」との声が寄せられました。