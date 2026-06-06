子猫時代から2年後の変化を捉えた投稿が、大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は2万件以上の「いいね！」を獲得し「こんな立派になって！」「ライオンの血筋をひいておられるのね」「すご～い立派な胸毛さん」とのコメントが寄せられていました。

【写真：毛が短かった子猫→成長して、想像以上に『毛が伸びた』結果…２年後の『まさかの光景』】

ゴージャスな姿へ

Threadsアカウント「misaki」に投稿されたのは、子猫のときと2年後を比べたビフォーアフターです。子猫時代はくりくりの大きな目が特徴的で、しま模様の短毛だったそうです。それが2年後には毛が伸びて、見事な長毛猫になったといいます。

幼い頃の面影を残す大きな瞳も素敵ですが、なんといっても顔周りから胸にかけての毛。長くふさふさに変わったのだそう。座り方や見る角度によっては、前足が毛で隠れてしまうほどです。

これほど劇的に変わると「本当に同じ猫ちゃんなのかな？」と、驚いてしまいます。ゴージャスという言葉がぴったりな大変身をした猫ちゃんでした。

見事な変身に驚きの声

短毛から長毛に変身した猫ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「!?工エエェ(ﾟ〇ﾟ ;)ェエエ工!?」「思ってた以上にもじゃもじゃでした…」「これはかなりの確率で詐欺に近い…」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「misaki」では、投稿者さんの猫ちゃんたちとチンチラの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「misaki」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。