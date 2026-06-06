　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2850円安の6万3820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

71347.91円　　ボリンジャーバンド3σ
68780.74円　　ボリンジャーバンド2σ
66688.00円　　5日移動平均
66588.12円　　5日日経平均株価現物終値
66213.57円　　ボリンジャーバンド1σ
66150.00円　　一目均衡表・転換線
63820.00円　　6日夜間取引終値
63715.00円　　一目均衡表・基準線
63646.40円　　25日移動平均
61079.23円　　ボリンジャーバンド-1σ
58512.06円　　ボリンジャーバンド2σ
58474.93円　　75日移動平均
57642.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55944.89円　　ボリンジャーバンド3σ
55700.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52472.45円　　200日移動平均

株探ニュース