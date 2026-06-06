日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2850円安の6万3820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
71347.91円 ボリンジャーバンド3σ
68780.74円 ボリンジャーバンド2σ
66688.00円 5日移動平均
66588.12円 5日日経平均株価現物終値
66213.57円 ボリンジャーバンド1σ
66150.00円 一目均衡表・転換線
63820.00円 6日夜間取引終値
63715.00円 一目均衡表・基準線
63646.40円 25日移動平均
61079.23円 ボリンジャーバンド-1σ
58512.06円 ボリンジャーバンド2σ
58474.93円 75日移動平均
57642.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55944.89円 ボリンジャーバンド3σ
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52472.45円 200日移動平均
株探ニュース
71347.91円 ボリンジャーバンド3σ
68780.74円 ボリンジャーバンド2σ
66688.00円 5日移動平均
66588.12円 5日日経平均株価現物終値
66213.57円 ボリンジャーバンド1σ
66150.00円 一目均衡表・転換線
63820.00円 6日夜間取引終値
63715.00円 一目均衡表・基準線
63646.40円 25日移動平均
61079.23円 ボリンジャーバンド-1σ
58512.06円 ボリンジャーバンド2σ
58474.93円 75日移動平均
57642.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55944.89円 ボリンジャーバンド3σ
55700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
52472.45円 200日移動平均
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