ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の松永里愛が５日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」ＩＭＡＸ先行上映会に出席した。

世界的アーティストのマイケル・ジャクソンさん（享年５０）の人生を描いた物語。事前に作品を目にした松永は「本当に圧倒された。試写会の現場にハロー！プロジェクトの数人でお邪魔して、最前ど真ん中を選ばされていたいて、圧倒されながら拝見しました」と絶賛した。

マイケル役は実の甥（おい）であるジャファー・ジャクソンが演じた。約２年のレッスンで培った本人さながらの本格的なダンスも見どころとなっており、松永は「本当にびっくりして、ＣＧとか現代の技術を駆使してるんじゃないかなと思うくらいの迫力だった。どのくらい鏡の自分と向き合ったんだろうと思いました」と熱弁した。

同作から刺激を受けたことも告白。「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅは歌もダンスもこだわっているので、マイケル・ジャクソンの音楽や生き方をＪｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅの音楽に落とし込んでいきたいなと思いました」と言い聞かせていた。