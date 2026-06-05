【WWE】SMACK DOWN（5月29日・日本時間30日／スペイン・バルセロナ）

【映像】人気覆面レスラー、“サッカー仕込み”のアクロバティック足技

地元スペイン凱旋に沸いた”戦隊ヒーロー”リスペクトのマスクマン。アクロバティックな動きや鋭い蹴りが武器だが、意外にも超名門サッカーチームの有望株だった過去が明かされファンから驚きの声が飛び交った。

WWE「SmackDown」はスペインからの中継。地元スペイン出身の謎のヒーロー系マスクマン・アクシオムがザ・ミズと一騎打ちを制し見事凱旋勝利。試合中には”元レアル・マドリー所属”という異色のキャリアが披露された。

ネイサン・フレイザーとの実力派タッグ”フラクシオム”でも知られるアクシオム。日本の戦隊ヒーローを意識したというマスクの下に隠された素顔は、ほとんどのファンに知られていないが、地元スペイン開催の今大会では特にフィーチャーされる立場にありいつも以上の大歓声を受けて登場した。

序盤からテクニカルな攻防からアクシオムが優位に立つと、経験豊富なミズがバックエルボーなどのカウンターやヒールらしいコミカルな挑発で応戦するも、アクシオムがミズの得意技を逆に盗み返す場面で会場が沸く。

中継でもアクシオムの「マドリード出身」という出自に触れ、ABEMA実況の藤沢俊一郎アナウンサーが「幼少期はサッカー・レアル・マドリードのアカデミーにも在籍していたといいます」とWWEスーパースターでは異色のキャリアを紹介。解説の堀江ガンツも「そうですね、ユース選手ですよね。ジダンの指導を受けていたんですよね」と情報を補足。謎のマスクマンの意外な経歴にファンも「アカデミー？」「元マドリーの選手なのか」と騒然。

その間もスピード感ある攻防で堀江が思わず「素晴らしいドロップキック！」と声を張り上げ、ファンからは「延髄斬り」など”サッカー仕込み”の鋭い蹴りが試合では大フィーチャー。サッカーの名門で育ち、プロへの道が厳しいと判断して10代前半でプロレスへ転向したアクシオムだが、その下地である敏捷性とバランスがこの日の試合でも証明された。

試合は終盤、ミズがロープを使った打撃やパワーボムで主導権を握るも、試合中にはこのところバックステージで電気を大量消費する怪しい行動を続けているダンハウゼンの仕業か、照明がチカチカと点滅する怪奇現象も発生。ミズがトップロープに上がった隙に照明が再び点滅すると、回復したアクシオムがトップロープから地元凱旋に相応しい”スパニッシュ・フライ”を決め、即座にフィニッシャー”ゴールデン・レイシオ”でピンフォール勝利を奪った。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）