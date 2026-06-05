最上級モデルの特徴とは？

スバルを代表するSUV「フォレスター」は、高い悪路走破性と安全性能に加え、街乗りでの扱いやすさも兼ね備えたクロスオーバーSUVとして、長年にわたり支持を集めています。

2026年5月21日に発表された改良モデルでは、実用性や機能性がさらに向上しました。なかでも、シリーズ最上級グレードは一体どのようなモデルなのでしょうか。

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フォレスターは1997年に初代モデルが登場。SUVらしい走破性と乗用車感覚の扱いやすさを両立したモデルとして人気を博し、現在ではスバルを代表するSUVへと成長しました。

スバル独自のBOXERエンジン（水平対向エンジン）とシンメトリカルAWDを採用し、さまざまな路面状況でも安定した走行性能を実現しています。

現行モデルは6代目にあたり、2025年のフルモデルチェンジによって大幅な進化を遂げました。先進安全装備に加え、新開発のストロングハイブリッド「S：HEV」を採用し、従来モデルより燃費性能と走行性能を向上させています。

今回の改良モデルでは、実用性や快適性を中心にアップデートを実施。スマートリアビューミラーは画質が向上し、夜間や悪天候時の視認性が改善されました。

さらに、ワイヤレス充電器の給電性能も強化。S:HEV搭載車にはアクセサリーコンセント（AC100V／1500W）が標準装備され、アウトドアや災害時での利便性も高められています。

また、1.8リッターターボモデルには新たに「Touring」と「Touring EX」が追加され、ラインナップも拡充されました。

そのなかで最上級グレードに位置付けられる「Premium S：HEV EX」は、高級感と先進性を重視した仕様が特徴です。

アウトドアテイストの「X-BREAK S：HEV EX」やスポーティな「SPORT EX」と比べ、より上質な仕立てのストロングハイブリッドモデルとなっています。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mm。最低地上高220mmを確保しながら、取り回しのしやすさも両立しています。

エクステリアには専用19インチアルミホイールやダークグレー加飾を採用。インテリアには11.6インチのセンターインフォメーションディスプレイを備え、上級SUVらしい質感の高い空間に仕上げられています。

また、「EX」グレードでは、高度運転支援システム「アイサイトX」を標準装備している点も大きな特徴です。

渋滞時ハンズオフアシストや高速道路での運転支援機能などを備え、安全性能もシリーズ最高水準となっています。下位グレードにはアイサイトX非搭載モデルもあるため、装備面での差は大きいといえるでしょう。

パワートレインには、2.5リッター水平対向4気筒エンジンとモーターを組み合わせたストロングハイブリッド「S：HEV」を搭載。エンジンの最高出力は160ps、最大トルクは209Nmを発揮します。

トランスミッションにはCVT「リニアトロニック」を採用し、駆動方式はAWDです。燃費性能はWLTCモードで18.5km／Lを達成し、「2030年度燃費基準85％達成車」となっています。

なお、「フォレスター Premium S：HEV EX」の価格（消費税込）は464万2000円です。最上級グレードらしく価格帯は高めですが、今回の改良によってさらに完成度を高めた1台となっています。