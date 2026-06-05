これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡に強風・乾燥注意報が発表されています。下越・佐渡では強風に注意してください。



◆5日(金)これからの天気

日差しがたっぷり届くでしょう。夜は次第に雲の広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。



佐渡では東風がやや強く、下越では南東の風が次第に強く吹く見込みです。車の運転などにもお気をつけください。



降水確率は、夜にかけて各地とも20%以下となっています。



◆5日(金)の予想最高気温

最高気温は、25～32℃の予想です。

昨日より3℃くらい高いところが多く、長岡市では5℃ほど高いでしょう。平年と比べると、4～7℃ほど高いところが多くなりそうです。