女優の戸田恵子（68）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。人気芸人の家庭での素顔を明かした。

この日ともにゲスト出演したお笑いコンビ「アンタッチャブル」山崎弘也は現在、9歳、6歳、8カ月の3姉妹を子育て中。山崎とは家族ぐるみの付き合いという戸田は、その人柄を「怒ってるのを見たことがない」と絶賛した。

フリーアナウンサーの神田愛花から、自宅ではボケたりしなさそうと指摘されると、山崎は「皆さん分かると思うけど、ボケた“とて”ね」とサラリ。「仮にですよ、赤ちゃんが泣いて、（ボケで）人形を持って“ヨシヨシヨシ…”ってしても、奥さんは別にツッコミもしない」と話した。

子供たちがケンカでもめた際は、大げさに「えっ！ぶってきたの？」「手を出してないの！？」と反応。どちらの味方もしないことで「何のゴールもなく焚きつけてると、自然となくなる」といい、「どっちが正しいかはまったく言わない」という仲裁方法を明かした。

そして家庭円満の秘けつとして「とにかく反抗しない」を挙げた山崎。「そもそも、もめ事が嫌い、誰に対しても」といい、お笑いのフィールドでは別と笑わせながら、「波風を立てたくない」と打ち明けると、戸田は「奥様も声を荒げたりしないから似てるんじゃないですか、子育てに関して。ちゃんと一人一人に丁寧に向きあってる」と伝えた。

すると山崎は「結局、荒げたとて」とニヤリ。「子供って“とて”じゃない？」「大きい声で言って聞くんだったら…」と続け、「普通に理解させるんだったら、あんまり大きい声じゃないほうが」と語っていた。