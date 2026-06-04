6種類の犬のイラスト入り！キャロウェイ『CHROME TOUR DOGS』ボール、6月4日限定デビュー
キャロウェイから、販路・数量限定ボールのアナウンス。「大反響だったドッグ・シリーズが今年も数量限定で登場！『CHROME TOURボール -DOGS』今年は6犬種で公式オンラインストアと直営店（キャロウェイ/トラヴィスマシュー青山店、キャロウェイ/トラヴィスマシュー心斎橋店、ヴィクトリアゴルフ新宿店9F）、公式楽天市場店のみでの数量限定発売です」と、同社広報。
【画像】6種類の犬のイラストを拡大してチェック！
「今回シェパード、ピットブル、ゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、コーギー、ダックスフンドの6種類が登場します。犬好きのゴルファーの方へのプレゼントにもぴったりの製品です。CHROME TOURボールはグリーンサイドでのスピン量は維持しつつ、1Wショットを含むロングショットのボールスピード向上により大幅に飛距離がアップ。
セカンドショット以降の距離感の安定も相まって、スコアメイキングに大きく貢献できる最新のボールに仕上がっています。ボールスピードの向上を実現する新素材を使用したマントル（コアから2番目）、風の影響を受けにくいシームレス・ツアーエアロ仕様は通常版と変わりないモデルです」（同） オープン価格だが、税込価格は通常品と同じく1ダース7,370円で製品登録されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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