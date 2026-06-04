志穂美悦子、ボルドーカラーの愛車と2ショット 運転で故郷・岡山へ「花生けパフォーマンスとシャンソンを」
元俳優で現在は花創家として活動する志穂美悦子が、4日までに自身のインスタグラムを更新。「我が愛車に、たっくさんのお花と流木を積んで岡山に来ましたー！」と明かし、ボルドーカラーの愛車との2ショット写真などを披露した。
【写真・動画】「悦子姉さんかっこいい」ボルドーカラーの愛車と2ショットの志穂美悦子
志穂美は5月23日の投稿で「いまや、ほとんどのクラブ活動が全国レベルに達するほどの学芸館高校のスクールガーデンにて、故郷岡山西大寺初ライブです！」と、故郷・岡山で「花生けパフォーマンスとシャンソンを」披露することを報告。
学芸館高校について「ここ学芸館高校サッカー部は2年前、高校日本 1に輝いているほどです」と紹介し、パフォーマンスを披露するにあたっては「そのサッカー部の少年たちが会場の設営を手伝ってくれました〜！みんな可愛いーっ！」と感謝いっぱいに明かしていた。
コメント欄には「おかえりなさい」「悦子姉さんかっこいい すてきなファション最高」「お元気そうでなにより」「これの運動手やりたい」などと、さまざまなリアクションが寄せられていた。
志穂美は、1970年代から80年代、アクション俳優として活躍。ドラマ『熱中時代』（78年）や映画『里見八犬伝』（83年）、映画『二代目はクリスチャン』（85年）、映画『男はつらいよ 幸福の青い鳥』（86年）などに出演。87年に、シンガーソングライターの長渕剛との結婚を機に芸能界を引退した。
【写真・動画】「悦子姉さんかっこいい」ボルドーカラーの愛車と2ショットの志穂美悦子
志穂美は5月23日の投稿で「いまや、ほとんどのクラブ活動が全国レベルに達するほどの学芸館高校のスクールガーデンにて、故郷岡山西大寺初ライブです！」と、故郷・岡山で「花生けパフォーマンスとシャンソンを」披露することを報告。
コメント欄には「おかえりなさい」「悦子姉さんかっこいい すてきなファション最高」「お元気そうでなにより」「これの運動手やりたい」などと、さまざまなリアクションが寄せられていた。
志穂美は、1970年代から80年代、アクション俳優として活躍。ドラマ『熱中時代』（78年）や映画『里見八犬伝』（83年）、映画『二代目はクリスチャン』（85年）、映画『男はつらいよ 幸福の青い鳥』（86年）などに出演。87年に、シンガーソングライターの長渕剛との結婚を機に芸能界を引退した。