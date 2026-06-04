【銀だこ】サッカー日本代表デザインの限定だんらんパック発売、6月8日から数量限定販売

たこやきチェーンの銀だこは6月8日から、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)公認の「サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品 だんらんパック」を、全国の築地銀だこ(一部店舗を除く)で数量限定販売する。

2024年の発売時に好評を博した商品が再登場。サッカー日本代表のチームカラー「SAMURAI BLUE」をイメージしたブルー基調のオリジナルデザインパッケージを採用し、自宅での試合観戦や仲間･家族との応援シーンを盛り上げる商品として展開する。

〈サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品 だんらんパック〉

「だんらんパック」は、「ぜったいうまい!!たこ焼(ソース)」24個入りをオリジナルデザインのパッケージで提供する限定商品。価格は2,041円(税込)。

また、「贅沢だんらんパック」は、24個入りのたこ焼に加え、「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」の中から好きなトッピング商品2種類を選べる。価格は2,257円(税込)。なお、「だんらんパック」「贅沢だんらんパック」ともに同デザインの外装箱を使用する。

「Uber Eats」や「出前館」などのデリバリーサービスでも販売するが、販売価格は店頭価格と異なる場合がある。

「サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品 だんらんパック」

〈商品概要〉

◆サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品「だんらんパック」

内容:ぜったいうまい!!たこ焼(ソース)24個入り

価格:2,041円(税込)

◆サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品「贅沢だんらんパック」

内容:定番トッピング商品2種+ぜったいうまい!!たこ焼(ソース)24個入り

価格:2,257円(税込)

「贅沢だんらんパック」

販売期間:2026年6月8日(月)〜 ※各店の在庫がなくなり次第終了

販売店舗:全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)

※数量限定販売

※持ち帰り専用商品(軽減税率8%適用)

※店内飲食を申告した場合は通常税率10%の価格となる

※デリバリー価格は店頭価格と異なる場合がある