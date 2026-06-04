

“関西私鉄の雄”である阪急電鉄。その圧倒的なブランド力とマニアックな魅力を深掘りした書籍『阪急電鉄とファン大研究読本 いつの時代も阪急マルーンとともに』（カンゼン、定価1,980円）が2026年5月18日に発売されました。 “女子鉄アナウンサー” である久野知美らが阪急電鉄の全面協力の元、阪急電鉄の鉄道車両に100年以上採用され続けている伝統的栗色「阪急マルーン」の秘密、京都線・桂車庫をはじめとする舞台裏など、阪急電鉄に関しての様々な事項をマニアックに掘り下げるファン垂涎の一冊です。また、元ABCの赤江珠緒さんら豪華ゲストが独自の“阪急LOVE”を熱弁しています。毎日阪急を利用する沿線住民から全国の鉄道ファンまで、本書を読めばもっと阪急が楽しくなる見どころと注目トピックを分かりやすくご紹介します。

顧客満足度で17年連続1位の「阪急電鉄」

公益財団法人日本生産性本部が実施する日本最大級の顧客満足度調査「JCSI（日本版顧客満足度指数）」の近郊鉄道部門において、阪急電鉄は17年連続で1位を獲得しています。2025年度のスコアは76.6点と、2位の相模鉄道（72.1点）、3位の阪神電車（72.1点）を大きく引き離す結果となりました。

この本は、そんな阪急電鉄の魅力を深く掘り下げる1冊となっています。

赤江珠緒ら多く著名人が愛する阪急電鉄

見どころのひとつは、元朝日放送アナウンサー・赤江珠緒が登場するスペシャルインタビュー。自身の人生に寄り添ってくれた阪急電鉄への想いを語り、「阪急ってこういう特別な存在なんだよな」と、関西育ちなら誰もが深く共感できるエピソードは必読です。

このほか、サクソフォン奏者の上野耕平、鉄道ライターの伊原薫、SUPER BELL”Zの野月貴弘も登場します。

阪急を研究する様々なコーナー

「なぜ阪急は居心地が良いのか」の答え

美しい「阪急マルーン」の車体や、木目調の車内、ふかふかのアンゴラ山羊の座席シートなど、他社とは一線を画す「こだわり」の裏側にある職人たちの維持管理の努力が描かれています。読むと明日の通勤電車の景色が変わるでしょうす。

阪急電鉄の象徴 伝統色『阪急マルーン』を 守り続ける 職人たちのこだわり

“複雑怪奇”な桂車庫・西宮車庫の秘密をのぞき見

「新線？旧線？C号線？」といった、普段は絶対に入れない京都線・桂車庫の迷宮のような配線の仕組みを、久野知美アナの潜入レポートで分かりやすく解説。安心と安全を支える車庫の仕組みを紹介。鉄道に詳しくなくてもワクワクする大人の社会科見学が疑似体験できます。

調査員・久野の潜入レポート 桂車庫編

さらに、観光列車「京とれいん 雅洛」を徹底解剖します。

監修は南田裕介氏、スーパーバイザーは阪急電車館館長の藤田雅之氏が務めます。南田氏はテレビ朝日系で放送された「タモリ倶楽部」などの鉄道関連番組にも出演。日本テレビ系「笑神様は突然に…」の人気企画「鉄道BIG4」の一人としても知られています。

「阪急電鉄とファン大研究読本 いつの時代も阪急マルーンとともに」概要



書名：『阪急電鉄とファン大研究読本 いつの時代も阪急マルーンとともに』

ISBN：978-4-86255-766-7

著者：久野知美

監修者：南田裕介

スーパーバイザー：藤田雅之（レールウェイ プロデューサー）

ページ数：168P

判型：A5判

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

出版社：カンゼン

17年連続満足度1位という、阪急電鉄の「愛される理由」が美しくマニアックに詰まったこの一冊。普段何気なく乗っているあのマルーン色の座席に、今すぐ腰掛けたくなること間違いなしです。読めば明日の景色が変わる『阪急電鉄とファン大研究読本』、ぜひ手にとってみてはいかがでしょうか。

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）