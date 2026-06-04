「酷すぎる」「恥ずかしい」日本のW杯対戦国オランダが格下に０−１敗戦。母国ファンは不安「W杯は早期敗退になる」
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦した。
FIFAランキング７位のオランダは、序盤からゲームを優位に進めるもゴールが遠い。すると試合終盤の86分に痛恨の失点を喫し、同28位の相手に０−１で敗れた。
主将を務めるフィルジル・ファン・ダイクやライアン・フラーフェンベルフ、ミッキー・ファン・デ・フェンら主力組が前半のみの出場だったとはいえ、格下と見られていたアルジェリアから白星を挙げられず。
この結果に、オランダのファンは不安を隠せないようだ。SNS上では以下のような声が上がっている。
「クーマンとお別れだ」
「本大会はグループステージで敗退だ」
「情熱も野心もない」
「退屈で保守的なサッカー」
「W杯は早期敗退になる」
「恥ずかしい」
「アルジェリアに１点も取れないなんて」
「酷すぎる」
「屈辱だ」
オランダは８日にニューヨークでウズベキスタン代表とのW杯前最後のテストマッチを行ない、14日に日本代表との一戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
FIFAランキング７位のオランダは、序盤からゲームを優位に進めるもゴールが遠い。すると試合終盤の86分に痛恨の失点を喫し、同28位の相手に０−１で敗れた。
主将を務めるフィルジル・ファン・ダイクやライアン・フラーフェンベルフ、ミッキー・ファン・デ・フェンら主力組が前半のみの出場だったとはいえ、格下と見られていたアルジェリアから白星を挙げられず。
「クーマンとお別れだ」
「本大会はグループステージで敗退だ」
「情熱も野心もない」
「退屈で保守的なサッカー」
「W杯は早期敗退になる」
「恥ずかしい」
「アルジェリアに１点も取れないなんて」
「酷すぎる」
「屈辱だ」
オランダは８日にニューヨークでウズベキスタン代表とのW杯前最後のテストマッチを行ない、14日に日本代表との一戦に臨む。
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