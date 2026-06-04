参りました…「可愛いだけじゃなかった…」意外と機能的な100均キーホルダー

デザイン重視のキーホルダーって、「見た目はかわいいけれど、使い道はそれだけ」なことが多いですよね。ダイソーには、バッグにぶら下げるだけで終わらず、手持無沙汰なときに触って遊べたり、持ち物の目印に使えたりと意外と実用的なアイテムがそろっています。バッグやポーチに付ければ目を引くこと間違いなし！

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商品情報

商品名（左から）：アクリルキーホルダー（ひよこ）／アクリルキーホルダー（ひよこ、掃除中）

価格（左から）：￥220（税込）／￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード（左から）：4550480742366／4550480964010

くるくる回る！手持無沙汰なときについ触っちゃう！ダイソーの『アクリルキーホルダー（ひよこ）』

ダイソーのキーホルダー売り場で、ゆるかわアイテムを発見。『アクリルキーホルダー（ひよこ）』は、洗濯機モチーフのデザインで、中でひよこが目を回している、なんともインパクトがあるデザイン。

ポップなテイストで、ボールチェーンまでパステルカラーで、細かいところまでかわいいです♪

実はこれ、ひよこのパーツ部分がハンドスピナーのように、くるくる回転するんです！

最近は「不安解消リング」など、指で回して触れる小物が人気ですが、これもかなり近い感覚。考え事中や待ち時間など、手持無沙汰なときについ触りたくなります。

最初は完全に見た目で選びましたが、意外と機能的で実用性のあるアイテムでした。

ネームタグ代わりに使える！バッグ以外でも便利！『アクリルキーホルダー（ひよこ、掃除中）』

『アクリルキーホルダー（ひよこ、掃除中）』は、お掃除中の看板デザイン。頭巾を被ってお掃除しているひよこの姿がなんともかわいらしいです♡

アクリル板にボールチェーンと、パステルブルーのスプリングヘアゴムのようなものが付いています。

普通にキーホルダーとして使えますが、このゴムが意外と便利。ペットボトルへ通して使えば、自分の飲み物の目印になります。

職場の冷蔵庫など、他の人のボトルと取り違えやすい場面で、ネームタグ代わりにも使えて便利です。

今回は、ダイソーのアクリルキーホルダー2種をご紹介しました。見た目のかわいさで選んだのに、実際はちゃんと使い道があるのが面白いところ。

バッグに付けるだけで終わらないので、「それってキーホルダーなの？」と、ちょっとした話題のきっかけにもなりそうです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。