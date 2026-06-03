『102回目のプロポーズ』伊藤健太郎“音”とせいや“太陽”の間に友情…？【第9話あらすじ】
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』の第9話が3日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第9話あらすじ
音（伊藤健太郎）と光（唐田えりか）が楽しく過ごす、その手伝いをすることを決意した太陽（せいや）。
全ては光を笑顔にする為。 もうすぐ訪れる光の31歳の誕生日を如何に盛り上げるかと裏方として一生懸命に頑張る太陽と、音との間に友情らしきものが芽生え始める。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第9話あらすじ
音（伊藤健太郎）と光（唐田えりか）が楽しく過ごす、その手伝いをすることを決意した太陽（せいや）。
全ては光を笑顔にする為。 もうすぐ訪れる光の31歳の誕生日を如何に盛り上げるかと裏方として一生懸命に頑張る太陽と、音との間に友情らしきものが芽生え始める。