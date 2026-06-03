¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢Áú¹ß¤êÁÆÉÊ¤È¤Î¡È¥²¡¼¥à¤Îå«¡É¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¯¤ì¤ë¤±¤É...¡×
¤¢¤Î
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿··à¾ìÈÇ¡ù¥±¥í¥í·³Áâ Éü³è¤·¤ÆÂ®¹¶ÃÏµåÌÇË´¤Î´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢1999Ç¯¤«¤é¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥¨¡¼¥¹¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎµÈºê´Ñ²»¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á20¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¡£·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ6·î26Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀëÅÁÂâÄ¹¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ª¤è¤Ó¼çÂê²Î¡¢¤µ¤é¤ËºîÃæ¤Î¡Ö¸¦µæ°÷¥í¥Ü¡×Ìò¤ÎÀ¼Í¥¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¡£º£Æü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼çÂê²Î¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¤¬¡Ö¥±¥í¥í¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Ê¡ÅÄ¡ÊÍº°ì¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÓËÜ¡¦Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Ú¶Ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¤Î¥±¥í¥í¾®Ââ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÍ§¾ð¤äå«¤ò´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤È¤Î¸òÎ®¤òÈäÏª¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎFPS¥²¡¼¥à¤ò¶¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ëºÝ¡¢ÁÆÉÊ¤¬²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂçÎÌ¤Ë¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤Î¤»¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÊÁÆÉÊ¤Ï¡Ë¤¹¤°¤Ë»à¤Ì¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö°¦¤¬ÃÏµå¡Ê¥Ú¥³¥Ý¥ó¡Ë¤òµß¤¦¡¼!?¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥²¡¼¥à´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢À¼Í¥¤ÎÅÏÊÕµ×Èþ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£