¥¢¥¸¥¢³ô¡¡Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡¢ÂæÏÑ³ô¤ÏÂçÉýÂ³¿
Åìµþ»þ´Ö17:55¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25633.21¡Ê-405.11¡¡-1.56%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4083.97¡Ê+8.87¡¡+0.22%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 46459.16¡Ê+901.85¡¡+1.98%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 8801.49¡Ê+13.11¡¡+0.15%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8785.73¡Ê+61.35¡¡+0.70%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 74280.25¡Ê-369.59¡¡-0.50%¡Ë
¡¡£³Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼çÍ×£³»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤âÇã¤¤Í¥Àª¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ë¤Ï»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂæÏÑ³ô¤ÏÂçÉýÂ³¿¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¹á¹Á³ô¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡£Á°Æü¤ÎÂçÉý¹â¤ÎÈ¿Æ°¤«¤éÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¹ë½£³ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÁÇºà¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢È¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤ÎÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î´Ä°°ÅÅ»Ò¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡£°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸³è´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎÈþÃÄ¡Ê¥á¥¤¥È¥¥¥¢¥ó¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÀÐÌô½¸ÃÄ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î²÷¼ê²Êµ»¡Ê¥¯¥¢¥¤¥·¥ç¥¦¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Î£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£ÀÐÌýÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥¢¥ó¥Ý¥ë¡¢ÀÐÃº²ñ¼Ò¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡¦¥³ー¥ë¡¢¹ë²½³ØÂç¼ê¤Î¥ª¥ê¥«¡¢¹Û»³²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ë¥«¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡¢¾®Çä²ñ¼Ò¤Î¥¦ー¥ë¥ïー¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥¼¥¹¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー²ñ¼Ò¤Î¥á¥½¥Ö¥é¥¹¥È¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25633.21¡Ê-405.11¡¡-1.56%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4083.97¡Ê+8.87¡¡+0.22%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 46459.16¡Ê+901.85¡¡+1.98%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 8801.49¡Ê+13.11¡¡+0.15%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8785.73¡Ê+61.35¡¡+0.70%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 74280.25¡Ê-369.59¡¡-0.50%¡Ë
¡¡£³Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼çÍ×£³»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤âÇã¤¤Í¥Àª¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ë¤Ï»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂæÏÑ³ô¤ÏÂçÉýÂ³¿¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¹á¹Á³ô¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡£Á°Æü¤ÎÂçÉý¹â¤ÎÈ¿Æ°¤«¤éÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¹ë½£³ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÁÇºà¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³¿¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢È¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤ÎÃû°×ÁÏ¿·²Êµ»¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î´Ä°°ÅÅ»Ò¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Îµ®½£³ýçÊ¼ò¡¢¶ä¹ÔÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡£°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê¥¦ー¥·ー¡¦¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸³è´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎÈþÃÄ¡Ê¥á¥¤¥È¥¥¥¢¥ó¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÀÐÌô½¸ÃÄ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î²÷¼ê²Êµ»¡Ê¥¯¥¢¥¤¥·¥ç¥¦¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Î£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£ÀÐÌýÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥¢¥ó¥Ý¥ë¡¢ÀÐÃº²ñ¼Ò¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡¦¥³ー¥ë¡¢¹ë²½³ØÂç¼ê¤Î¥ª¥ê¥«¡¢¹Û»³²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ë¥«¡¦¥ê¥½ー¥·¥º¡¢¾®Çä²ñ¼Ò¤Î¥¦ー¥ë¥ïー¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥¼¥¹¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー²ñ¼Ò¤Î¥á¥½¥Ö¥é¥¹¥È¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£