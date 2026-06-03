COMPUTEX TAIPEI 2026 - Corsair¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÌµ¹ü¤Ê¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¤ò14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü¹ï
Corsair¤Ïº£Ç¯¤â¡¢»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÆÈ¼«¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿·À½ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖWarthog¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤ÎCorsair¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢Ìµ¹ü¤Ê¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È°î¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖWarthog¡×¡£¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È°î¤ì¤ë¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¤¬2026Ç¯¤ËÉü³è!
Æ±¼Ò¤Ï2012Ç¯¤Ë¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼É÷¤Î¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¡ÖVengeance C70¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¡¢°¦¹¥¼Ô¤«¤é¤½¤ÎÉü¹ï¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Warthog¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¡Ö4000D¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖInfiniRail¡×¥Õ¥¡¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖVengeance C70¡×¡£ÃÆÌôÈ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿
Warthog¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼É÷¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÍÑ°Õ¡£¥Õ¥í¥ó¥È²¼Éô¤Î¥Ü¥¿¥óÎà¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¬¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¸íÁàºî¤òËÉ¤®¤¿¤¤¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢³«ÊÄ¼°¤Î¥«¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬USB¥¿¥¤¥×C¥Ý¡¼¥È¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²¼Éô¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÖRemove Before Build¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¥é¥¤¥È¥Ü¥¿¥ó¤À¡£¤³¤ì¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤äLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òPC¤ÎÇØÌÌ¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤¡¢°Å¤¯¤Æ¤É¤ì¤¬¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ê¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËI/O¥Ñ¥Í¥ë¾å¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£ÌÇÂ¿¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤ÇÊØÍø
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥É¥é¥Ö¤Î2¿§¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥óÉÕÂ°¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë20cm¥Õ¥¡¥ó¤ò¥Ç¥å¥¢¥ëÅëºÜ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï10·î¡Á12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥âµ¡
¥Õ¥¡¥óÉÕÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë20cm¥Õ¥¡¥ó¤¬É¸½à¤ÇÀßÃÖ
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖWarthog¡×¡£¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È°î¤ì¤ë¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¤¬2026Ç¯¤ËÉü³è!
¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖVengeance C70¡×¡£ÃÆÌôÈ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿
Warthog¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼É÷¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÍÑ°Õ¡£¥Õ¥í¥ó¥È²¼Éô¤Î¥Ü¥¿¥óÎà¤Ë¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¬¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¸íÁàºî¤òËÉ¤®¤¿¤¤¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢³«ÊÄ¼°¤Î¥«¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤¬USB¥¿¥¤¥×C¥Ý¡¼¥È¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²¼Éô¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÖRemove Before Build¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¥é¥¤¥È¥Ü¥¿¥ó¤À¡£¤³¤ì¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤äLAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òPC¤ÎÇØÌÌ¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤¡¢°Å¤¯¤Æ¤É¤ì¤¬¤½¤Î¥Ý¡¼¥È¤Ê¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËI/O¥Ñ¥Í¥ë¾å¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£ÌÇÂ¿¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤ÇÊØÍø
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥É¥é¥Ö¤Î2¿§¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥óÉÕÂ°¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë20cm¥Õ¥¡¥ó¤ò¥Ç¥å¥¢¥ëÅëºÜ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï10·î¡Á12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥âµ¡
¥Õ¥¡¥óÉÕÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë20cm¥Õ¥¡¥ó¤¬É¸½à¤ÇÀßÃÖ