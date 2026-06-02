電動ワークチェア「LiberNovo Omni」がMakuakeで4億6000万円以上の支援を集め、2026年から国内で正式販売を開始したLiberNovo（リベルノヴォ）が新製品発表会を開催。販売価格と超早割キャンペーンの詳細を発表しました。

座面の蒸れを防ぐエアフロー搭載の上位モデル

LiberNovo Omniは、ヘッドレスト、アームレストに加えてリクライニング機構と電動ランバーサポートを備えたワークチェア。8枚の可動式パネルで背中を支持する「フレックスフィットバックレスト」が背中と腰のフィット感を生み出し、電動ランバーサポートが腰を支持する位置と角度を調整します。5分間の電動ストレッチで腰や背中をほぐす「Omniストレッチ」機能も大きな特徴です。

今回発表された上位モデル「LiberNovo Omni Pro」は、通気性を高めた座面に吸気式ファンを内蔵し、不快な蒸れや熱を素早く排出する機能を搭載しました。3000mAhの大容量バッテリーにより、低風量モードで最大24時間の駆動が可能。離席すると自動でファンを停止するスマート停止機能を搭載します。

ランバーサポートの調整ボタン、Omniストレッチボタンに加えて、ファンの動作ボタンが用意されています。

プレミアム素材の採用も特徴のひとつ。シートの素材にはデンマークの老舗Gabriel社の高品質ニット生地Atlanticを採用し、上質な手触りと通気性を実現します。キャスター部には一体成型したアルミ合金素材を採用。高い耐久性と洗練されたデザインを両立します。

リクライニングの角度を従来モデルの4段階から105°、115°、125°、135°、160°の5段階に増やしています。

この他、ヘッドレストの高さや前後、角度の調整幅を拡大したり、アームレストの高さ調整幅を増やしたり、バックレストの支持位置を改良するなど仕様のアップデートが図られています。

大型モデルが登場

「LiberNovo Maxis Airflow」は、Omni Proと同等の機能を搭載し、高身長・高体重のユーザーにも対応する大型モデル。大型バックレストとワイドな座面を採用し、身長は178〜200cm、最大荷重は181kgまでカバーできるようになりました。

購入しやすい価格のエントリーモデル

「LiberNovo Omni SE」は、フレックスフィットバックレストの構造を採用しながら、電動ランバーサポートを手動式にすることで低価格化したエントリーモデル。ランバーサポートを調整する回転式ノブは、座ったままでも右手で回して調整できます。

価格を発表

3製品の価格は、Omni Proがメーカー希望小売価格22万8989円（税込）。6月16日から7月31日の超早割期間には14万3089円（税込）で販売します。Maxis AirFlowはメーカー希望小売価格46万3800円（税込）。超早割期間には18万60009円（税込）で販売します。Omni SEのメーカー希望小売価格は14万9000円（税込）。超早割期間には8万5859円（税込）で販売します。

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特典 2：先行予約でのご注文で、全員に追加の1年保証を付与

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LiberNovo（リベルノヴォ）公式｜動きに追従する電動エルゴノミックチェア- LiberNovo JP