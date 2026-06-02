2日13時現在の日経平均株価は前日比1062.45円（-1.59％）安の6万5871.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は296、値下がりは1233、変わらずは29と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は131.74円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が96.54円、ファナック <6954>が95.37円、イビデン <4062>が92.86円、信越化 <4063>が84.81円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を22.93円押し上げている。次いでキッコマン <2801>が11.65円、ソニーＧ <6758>が11.40円、スクリン <7735>が10.46円、コナミＧ <9766>が7.21円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、海運、不動産と続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、ガラス・土石が並んでいる。



※13時0分11秒時点



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